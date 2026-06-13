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Биолог назвала самые коварные грибы

Источник:
РИА Новости
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Гифолома серно-желтая
Гифолома серно-желтая
Фото: Hempel / CC BY-SA 2.0 de

Двойники шампиньонов и опят являются наиболее коварными для человека грибами, рассказала заведующая кафедрой ботаники и зоологии Института биологии и биомедицины Нижегородского государственного университета Екатерина Воденеева.

«Нужно тщательно различать съедобные шампиньоны от их ядовитых видов, а также от опасных двойников. Самый страшный из них – бледная поганка, вызывающая смертельное отравление», — цитирует эксперта РИА Новости.

Не менее опасными являются «притворяющиеся» летними опятами поганки — гифолома серно-желтая и галерина окаймленная. Они содержат те же токсины, что и бледная поганка, которые вызывают тяжелое поражение печени.

Воденеева подчеркнула, что неопытным грибникам не следует собирать любые грибы, вызывающие хоть малейшее сомнение. В частности, это относится к рядовкам, так как их семейство насчитывает сотни видов, ориентироваться в которых непросто даже ученым.

Эксперт также предостерегла от сбора грибов в парках и скверах, так как в таких местах они активно накапливают из почвы и воздуха тяжелые металлы и токсичные вещества.

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Топ комментариев

Удавиков

дал добро на рост цен на коммуналку, продукты и тд

kaisik

Нужен закон что бы все медали, ордена. Если не боевых действиях всегда носил на себе. На груди мест нет...

Uynachalnica

Да ладно?! Лица там не меняются, в чем же важность?

Qprovessional

Очень важно, сохранить все свои насиженные места