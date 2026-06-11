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Найден источник токсичных дождей по всему миру

Источник:
Geophysical Research Letters
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Дождь
Фото: © Sibnet.ru

Внедренные для защиты озонового слоя Земли химические вещества спровоцировали выпадение токсичных дождей по всему миру и глобальное накопление стойкого токсина — трифторуксусной кислоты (ТФК), выяснили британские ученые.

По оценкам исследователей из Ланкастерского университета, опубликованным журналом Geophysical Research Letters, в период с 2000 по 2022 год на поверхность планеты выпало около 335 тысяч тонн ТФК.

Данное соединение относится к группе так называемых «вечных химикатов», которые практически не разрушаются в естественной среде. Основным источником ТФК стали продукты распада гидрохлорфторуглеродов и гидрофторуглеродов.

Эти летучие газы пришли на смену старым фреонам в холодильных установках и кондиционерах. Поскольку данные соединения имеют длительный срок жизни в атмосфере, воздушные потоки переносят их на гигантские расстояния от мест выброса.

ТФК относятся к веществам, которые наносят вред водным организмам, также его считают потенциально токсичным для репродуктивной системы человека. Таким образом, спасение озонового слоя обернулось новыми проблемами, констатируют исследователи.

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