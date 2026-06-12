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Уклоняющиеся от принудительных работ окажутся за решеткой

Источник:
Sibnet.ru
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Наручники
Фото: © Sibnet.ru

Законы с июня расширили перечень оснований, по которым осужденных, уклоняющихся от принудительных работ, будут заключать под стражу.

Теперь заключать под стражу можно во всех случаях уклонения от отбывания принудительных работ. Ранее эта мера действовала лишь при неявке в исправительный центр или невыполнении предписания, говорится в пояснительной записке.

Также заключать под стражу станут, если осужденный не возвращается из отпуска вовремя или самовольно покидает исправительный центр (место работы/проживания) более чем на 24 часа.

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При этом при возникновении непредвиденных обстоятельств, затрудняющих возвращение осужденного на место отбывания наказания из отпуска, уголовно-исполнительная инспекция может продлить срок его возвращения до пяти суток.

Закон разрешает подозреваемых или обвиняемых в уклонении заключать под стражу на срок до 30 суток до того момента, как суд примет решение о замене принудительных работ реальным лишением свободы.

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