НАВЕРХ
#Онлайн-игры #Приключения #Ролевые игры #Консоли #Платформеры #Симуляторы

Battlefield 6 стала бесплатной на всех платформах

Источник:
Sibnet.ru
194 0
Battlefield 6
Фото: © Battlefield 6

Разработчики Battlefield 6 сделали онлайн-игру временно бесплатной на всех платформах, акция продлится до 15 июня.

В течение ограниченного периода игрокам будет доступен полный набор из пяти многопользовательских режимов, включая Obliteration, Conquest, Breakthrough, Escalation и Casual Breakthrough.

Бесплатные сражения проходят на четырех картах, среди которых новые локации Eastwood и Contaminated, а также обновленные версии популярных арен из предыдущих частей франшизы — Railway to Golmud из Battlefield 4 и Cairo Bazaar из Battlefield 3.

Для участников акции предусмотрен перенос прогресса — в случае покупки полной версии весь накопленный опыт, включая разблокированное оружие, уровни персонажа и другие достижения, будет автоматически сохранен в основной учетной записи.

Чтобы поучаствовать в бесплатном тестировании, необходимо установить бесплатную игру Battlefield REDSEC, которая помимо основного мультиплеера включает режим «Королевская битва».

Еще по теме
Стартуют продажи билетов на The International 2026
Roblox разблокируют в России
Роскомнадзор прокомментировал недоступность Minecraft
Игра Escape from Tarkov получила карту «Ледокол»
смотреть все
Игры #Онлайн-игры
Читайте также
Почему нельзя заправлять бензобак «до полного»
Откуда берется «запах дождя»
Обратная сторона Луны. ФОТО
Врач диагностировал ожирение у Моны Лизы
Самое популярное
Почему советские поезда были зелеными
Нурлана Сабурова оправдали после проверки видео с поддержкой СВО
Коварный котенок-акробат родился в Новосибирском зоопарке. ВИДЕО
Кремль сообщил о закрытых контактах с Украиной
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Малыши Новосибирского зоопарка. ФОТО
Гид по свинине. ИНФОГРАФИКА
«Шар смерти» и другие неизвестные существа в водах Антарктиды. ФОТО
Как табак завоевал мир. ИНФОГРАФИКА
Топ комментариев

andrei703333

не удивительно, никто не хочет быть дроном подбитым

senik

Сбежал от далекой войны, к войне над головой. И ради этого стоило предавать Родину?

volodey19760802

Когда уже отменят это недоразумение...???

Uynachalnica

Вот тебе, бабушка, и многополярный мир!