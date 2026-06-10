Battlefield 6 стала бесплатной на всех платформах

Разработчики Battlefield 6 сделали онлайн-игру временно бесплатной на всех платформах, акция продлится до 15 июня.

В течение ограниченного периода игрокам будет доступен полный набор из пяти многопользовательских режимов, включая Obliteration, Conquest, Breakthrough, Escalation и Casual Breakthrough.

Бесплатные сражения проходят на четырех картах, среди которых новые локации Eastwood и Contaminated, а также обновленные версии популярных арен из предыдущих частей франшизы — Railway to Golmud из Battlefield 4 и Cairo Bazaar из Battlefield 3.

Для участников акции предусмотрен перенос прогресса — в случае покупки полной версии весь накопленный опыт, включая разблокированное оружие, уровни персонажа и другие достижения, будет автоматически сохранен в основной учетной записи.

Чтобы поучаствовать в бесплатном тестировании, необходимо установить бесплатную игру Battlefield REDSEC, которая помимо основного мультиплеера включает режим «Королевская битва».