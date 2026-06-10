Почему застежка называется молнией

Застежка, где быстро смыкаются зубцы на текстильной ленте с помощью бегунка, в русском языке называется «молния». Такое название дано из-за любви к метафорам и, возможно, из-за влияния немецкого языка.

Патент на «автоматическую, непрерывную застежку для одежды» еще в 1851 году получил один из создателей швейной машинки Элиас Хоу, но неудобная конструкция с крючками и петлями не нашла применения. В 1893 году американский инженер Уиткомб Джадсон, чтобы помочь другу, который сломал ногу и не мог завязывать шнурки, предложил свой вариант «застежки для обуви», но он оказался сложным в производстве.

Идею Джадсона доработал инженер Гидеон Сундбэк, и в 1913 году «застежка-бегунок» приобрела современный вид. В 1923 году Сундбэк продал европейский патент предпринимателю Мартину Отмару Винтерхальтеру. Тот усовершенствовал технологию, сделав зубцы молнии более надежными и симметричным. Его премиальные молнии Riri производят до сих пор, используя в люксовых изделиях.

Застежка-zipper

В английском языке застежка-молния известна как zipper. Резинотехнический конгломерат B.F. Goodrich решил использовать такую застежку на новых калошах. Был нужен звучный и запоминающийся бренд.

Сотрудник компании Бертран Уорк начал издавать звук, имитирующий быстрый бег бегунка — «З-з-з-ип!» (Z-z-z-ip!). В итоге, zipper зарегистрировали как товарный знак, но слово стало нарицательным.

Застежка-молния

В СССР новая застежка появилась в конце 1920-х годов. Например, ее использовали как элемент футуристической одежды в постановке пьесы Владимира Маяковского «Клоп» в 1929 году.

В 1935 на заводе Красный октябрь стали производить «быстрые застежки» по американской лицензии. Название «молния» в русском языке, известном любовью к метафорам, появилось как образное сравнение с быстрым движением бегунка и мгновенным соединением двух сторон ткани.

В 1930-х застежка-молния считалась неприличной для женщин, поскольку позволяла снять одежду в разы быстрее, чем пуговицы. Общество воспринимало такие наряды как символ легкомысленности и доступности.

Возможно, сказалось влияние немецкого языка, где для быстрой застежки используется слово Reißverschluss — «закрытие-молния». А у СССР были тесные связи с Германией.

Изначально техническое название было «застежка-молния», а затем в разговорной речи осталось просто «молния». Этот термин уже зафиксирован в «Товарном словаре» под редакцией И. А. Пугачева, изданном в СССР в 1956-1961 годах.