Госдума рассмотрит заморозку порога доходов для уплаты НДС

Госдума рассмотрит законопроект о сохранении порога доходов на уровне 20 миллионов рублей, после превышения которого малый бизнес на упрощенной системе налогообложения должен платить НДС, говорится на сайте ГД.

Действующее законодательство предусматривает поэтапное снижение этого порога. В 2027 году он должен был составить 15 миллионов рублей, затем — 10 миллионов рублей.

Президент России Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме предложил сохранить 20-миллионный порог «на максимально длительное время».

По словам председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрея Макарова, если бы порог был снижен до 10 миллиардов рублей, малый бизнес платил бы налогов примерно на 100 миллиардов рублей в год больше.

Бизнес назвал свою главную проблему →



Принятие же законопроекта о заморозке позволит сохранить бизнесу эти 100 миллиардов рублей в год, а значит дать многим мелким предприятиям шанс выжить, сказал Макаров на форуме «Есть результат!».