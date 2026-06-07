Россиян предупредили о рисках питания в летних кафе

Летом в кафе стоит выбирать блюда, которые готовят при клиенте, посоветовала директор Центра компетенций в области пищевой безопасности Роскачества Елена Спеценко.

«В летнюю жару даже кратковременное нарушение температурного режима при хранении продуктов становится критичным. Например, салаты с майонезом, молочные десерты или мясные нарезки, которые выставили на витрину или стол, за 20–30 минут могут нагреться до опасной температуры», — рассказала эксперт в интервью «Ленте.ру».

По ее словам, в таких условиях патогенные микроорганизмы размножаются мгновенно, а безопасный срок хранения сокращается в разы.

Еще один момент, который стоит учитывать, — это степень термической обработки блюд. Недостаточная прожарка в стандартных многокомпонентных блюдах, такие как котлеты, рубленые изделия, может привести к кишечным инфекциям, отметила специалист.

«Дополнительный фактор риска — это уличная грязь, которая оседает на продуктах и посуде. На открытых верандах, расположенных вдоль оживленных улиц, в еду попадают выхлопные газы, дорожная пыль и другие загрязнители», — обратила внимание эксперт, посоветовав отдавать предпочтение заведениям в зеленых зонах.



Она также рекомендовала посетителям летних кафе проявлять особую бдительность: выбирать проверенные заведения, избегать сложных многокомпонентных салатов и обязательно обращать внимание на условия гигиены.