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Глянцевый блеск: как выбрать черешню?

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru
Специалисты Роспотребнадзора дали рекомендации, как выбрать вкусную и спелую черешню, а также как правильно мыть и хранить эту сезонную ягоду.

«У хорошей черешни кожица чистая, гладкая, с глянцевым блеском, без вмятин и трещин. Матовая поверхность, отсутствие отблеска, говорит о том, что ягода сорвана давно. Мякоть качественной ягоды плотная, упругая. Если черешня наощупь мягкая, скорее всего, она перезрела, или начала портиться», – сообщило ведомство.

Важно, чтобы на черешне была плодоножка. Если ее нет, то в месте ее прикрепления к ягоде образуются входные ворота для попадания грязи и микробов.

Плодоножка свежей ягоды должна быть зеленой и эластичной. Сухая, потемневшая плодоножка бывает у долго хранившихся ягод. Скорее всего, они будут менее вкусными.

Также вкус черешни зависит от сорта и окраски ягод. Желтая и розовая черешня более нежная и водянистая, вкус у нее не ярко выражен, кисло-сладкий. Темные ягоды черешни отличаются более насыщенным вкусом и сладостью.

Самые вкусные ягоды доступны только в разгар сезона – с конца июня по середину июля. В это время они максимально полезны.

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Роспотребнадзор напомнил, что покупать черешню в палатках у дорог нежелательно. Нужно идти в места, где качество ягод контролируют. Так, на каждом крупном официальном рынке функционирует лаборатория, которая этим занимается.

«Выбирая ягоды, вы имеете право требовать информацию о месте и условиях произрастания черешни у продавца, а документы на продукт вам должны предоставить по первому требованию», – говорится в сообщении.

Как мыть черешню?

Мыть ягоду необходимо, чтобы устранить не только видимые загрязнения, но и ядохимикаты, оставшиеся от опрыскивания деревьев. Употребление немытой черешни может стать причиной отравлений и инфекционных заболеваний – ротавируса, сальмонеллеза, гельминтоза.

Черешню нужно насыпать в дуршлаг и промыть под струей проточной воды, выбирая рукой мусор. Для промывания использовать только холодную воду. Нет смысла ошпаривать ягоды кипятком или использовать мыло. 

Если перед мытьем у ягоды оторвался хвостик, съесть ее надо особенно быстро. А ягоды, вымытые вместе с черешком, могут храниться дольше и даже при комнатной температуре.

Как хранить черешню?

Ягоды, если они не съедаются сразу, надо положить в холодильник. Хранить черешню лучше в бумажном пакете или любой пластиковой емкости. Ягоды, приготовленные для хранения, не нужно мыть.

В холодильнике черешня сохраняет свежесть до десяти дней. Но размещать ее надо отдельно от фруктов, выделяющих этилен, – например, яблок и бананов.

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Жизнь #Потребитель #Кухня #Еда
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