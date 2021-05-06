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Санврачи объяснили, какие продукты нельзя брать на пикник

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: @ Sibnet.ru

Выезжая на пикник лучше не брать с собой ряд продуктов, которые грозят отравлением. Роспотребнадзор по Бурятии объяснил, что лучше оставить дома, собираясь на природу.

Собираясь на пикник, лучше оставить дома молочные продукты, копчености, маринованные овощи, яйца и пирожные с кремом. Под действием солнечных лучей они портятся быстрее, превращаясь в питательную среду для болезнетворных микробов.

Все скоропортящиеся продукты, в том числе мясо для шашлыка лучше перевозить в сумке-холодильнике или в термопакете, сохраняющем температуру.

Овощи, фрукты и хлеб лучше запаковывать в пищевую пленку или пакеты. На запах еды могут прилететь насекомых, оставив на продуктах бактерии, приводящие к отравлению.

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Жизнь #Здоровье
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Топ комментариев

ksanderkras

тоже, поди, в свой попенгагаген пропускаешь дружков!!!!

Albor

коммунизма в Украине нет уже как 30 лет. через 50 лет тоже коммунисты виноваты будут

Praetorian

Есть подозрение, что скоро примут законопроект, запрещающий избираться в госдуму всем, кто уже не избран...

ager

едросы сама антинародная партия
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