Санврачи объяснили, какие продукты нельзя брать на пикник

Выезжая на пикник лучше не брать с собой ряд продуктов, которые грозят отравлением. Роспотребнадзор по Бурятии объяснил, что лучше оставить дома, собираясь на природу.

Собираясь на пикник, лучше оставить дома молочные продукты, копчености, маринованные овощи, яйца и пирожные с кремом. Под действием солнечных лучей они портятся быстрее, превращаясь в питательную среду для болезнетворных микробов.

Все скоропортящиеся продукты, в том числе мясо для шашлыка лучше перевозить в сумке-холодильнике или в термопакете, сохраняющем температуру.

Овощи, фрукты и хлеб лучше запаковывать в пищевую пленку или пакеты. На запах еды могут прилететь насекомых, оставив на продуктах бактерии, приводящие к отравлению.