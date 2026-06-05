Кузбасс стал основным претендентом на пилотные угольные ТЭС

Кемеровская область рассматривается как основной претендент на размещение пилотных площадок для угольных ТЭС нового поколения, сообщил председатель комиссии Госсовета РФ по направлению «Энергетика» Айсен Николаев.

«В первую очередь, все-таки рассматриваем Кузбасс. Потому что здесь наиболее подготовленные люди, и наиболее заинтересованную реакцию со стороны руководства региона я вижу», — сказал Николаев ТАСС.

Окончательное решение о запуске пилотных проектов и их географии примет правительство РФ. Николаев выразил уверенность, что новое поколение ТЭС будет, чтобы «угольная генерация стала более эффективной и экологичной».

Угольные ТЭС нового поколения — это электростанции с применением систем сверхкритических параметров пара и передовых технологий очистки, обеспечивающие повышенный КПД и минимальные выбросы.