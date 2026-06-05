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Кузбасс стал основным претендентом на пилотные угольные ТЭС

Источник:
ТАСС
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ТЭЦ
Фото: © ПАО «Мосэнерго»/Анна Самарина / CC BY-SA 3.0

Кемеровская область рассматривается как основной претендент на размещение пилотных площадок для угольных ТЭС нового поколения, сообщил председатель комиссии Госсовета РФ по направлению «Энергетика» Айсен Николаев.

«В первую очередь, все-таки рассматриваем Кузбасс. Потому что здесь наиболее подготовленные люди, и наиболее заинтересованную реакцию со стороны руководства региона я вижу», — сказал Николаев ТАСС.

Окончательное решение о запуске пилотных проектов и их географии примет правительство РФ. Николаев выразил уверенность, что новое поколение ТЭС будет, чтобы «угольная генерация стала более эффективной и экологичной».

Угольные ТЭС нового поколения — это электростанции с применением систем сверхкритических параметров пара и передовых технологий очистки, обеспечивающие повышенный КПД и минимальные выбросы.

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Экономика #Недра и ТЭК #Кузбасс
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