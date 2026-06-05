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#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Зеленский написал открытое письмо Путину с предложением личной встречи

Источник:
Sibnet.ru
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Президент Украины Владимир Зеленский
Фото: © пресс-служба президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский написал Владимиру Путину открытое письмо с предложением мира и личной встречей для урегулирования конфликта. Кремль с ним ознакомился.

Фото: © пресс-служба президента Украины

Обращение к российскому лидеру опубликовано на сайте президента Украины. Зеленский начал с того, что, когда Путин вступал в должность 26 лет назад, многие в Украине относились к нему положительно, но «это уже в прошлом». Повестка дня в российско-украинских отношениях полностью изменилась — от обсуждения товарооборота и других гражданских вопросов к теме потерь и жертв.

Украинский президент считает, что причина конфликта — личный выбор руководства РФ, а не НАТО, геополитика и русский язык. «Это время могло пройти совсем по-другому», — добавил он.

«Я предлагаю вам встречу», — написал Зеленский, предложив завершить конфликт «честно, достойно» с гарантиями, что не будет нового разжигания.

Президент Украины заявил о готовности страны полностью прекратить огонь на время переговоров. Он назвал попытку установить реальное перемирие наилучшим стартом, чтобы начать диалог, и сообщил к готовности обмена военнопленными по принципу «всех на всех».

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле видели открытое письмо Зеленского. Он уточнил, что оно было опубликовано, когда у Путина было мероприятие, и президент пока не мог с ним ознакомиться. По словам представителя Кремля, если Зеленский хочет встретиться с Путиным, он может приехать в Москву в любой момент.

Тема: Спецоперация на Украине
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