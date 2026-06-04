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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Литва попросила у США ядерное оружие

Источник:
Bloomberg
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Американские ядерные бомбы B-61
Американские ядерные бомбы B-61
Фото: © Министерство обороны США

Власти Литвы рассматривают возможность размещения на территории страны американского ядерного оружия, заявил литовский министр обороны Робертас Каунас.

Действующая конституция Литвы запрещает размещать на территории страны оружие массового уничтожения. Но литовские власти готовы изменить ее, приводит Bloomberg заявление Каунаса.

По его словам, если Соединенные Штаты примут положительное решение, в Литве на национальном уровне ведутся соответствующие обсуждения. Вильнюс, «безусловно, не остается в стороне», отметил литовский министр.

Он добавил, что сейчас не может сообщить никаких подробностей, поскольку они засекречены.

Ранее глава МИД Литвы Кестутис Будрис заявил, что НАТО должно «показать русским» способность сил альянса прорваться в Калининградскую область и «сровнять с землей российские базы ПВО и ракетные комплексы».

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Оборона #Военная политика #Оружие
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