Новак заявил о дефиците нефти в мире в 2026 году

Мир столкнется с дефицитом нефти уже в этом году в случае продолжения конфликта на Ближнем Востоке, заявил вице-премьер Александр Новак на полях Петербургского международного экономического форума.

«Если конфликт затянется и добыча стран Персидского залива не увеличится, конечно, через несколько месяцев будет дефицит», — приводит РИА Новости заявление Новака. Он отметил, что имеет в виду блокаду Ормузского пролива.

Нынешний энергетический кризис уже ощущается на мировых рынках — и он беспрецедентен, подчеркнул Новак. «Такого не было никогда, даже в XX веке», — отметил вице-премьер.

Ормузский пролив — одно из ключевых направлений в мировой торговле нефтью. Тегеран заблокировал его после начала американо-израильской операции против Ирана. В итоге мир столкнулся с ростом цен на топливо и промышленную продукцию.