Силуанов похвастался финансовым суверенитетом России

Россия достигла абсолютного финансового суверенитета, несмотря на все сложности, заявил министр финансов Антон Силуанов на полях Петербургского международного экономического форума.

«Мы живем сегодня в отсутствие внешнего притока инвестиций. Полностью рассчитываем и используем внутренние финансовые возможности. За последние три года рост экономики составил порядка 10%», — приводит РБК заявление Силуанова.

Глава Минфина отметил, что «финансовая устойчивость, финансовый суверенитет — это база для того, чтобы обеспечить решение своих экономических вопросов». «Мы не зависим от внешних притоков и внешних заимствований», — уточнил министр.



По его словам, Россия принимает решения по бюджету «абсолютно самостоятельно, исходя из тех потребностей, которые есть в стране, и приоритетов, которые есть в стране». Поэтому ей удается контролировать дефицит бюджета, и реальные доходы населения растут, подчеркнул Силуанов.