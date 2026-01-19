НАВЕРХ
Силуанов оценил способность ИИ сформировать бюджет России

Sibnet.ru
Министр финансов РФ Антон Силуанов
Фото: tatarstan.ru / CC BY 4.0

Искусственный интеллект не сможет справиться с формированием бюджета России, потому что для этого «нужна душа», заявил министр финансов РФ Антон Силуанов.

«Когда формируешь бюджет, здесь нужна душа. Ни один искусственный интеллект, я думаю, пока сегодня с этим не справится», — сказал глава Минфина в интервью журналисту Павлу Зарубину.

Силуанов ранее говорил, что Россия идет своим путем в этом направлении и искусственный интеллект помогает Минфину рассчитывать доходную базу.

Минфин использует ИИ во взаимодействии с министерствами и ведомствами на стадии бюджетного процесса. Там происходит много изменений, в том числе на стадии формирования заявок, которые не всегда точно и четко формулируются ведомствами, отмечал министр.

Доходы бюджета в 2026 году составят 40,28 триллиона рублей, расходы — 44,07 триллиона рублей, а дефицит достигнет 3,79 триллиона рублей (1,6% ВВП).

