Промпарк новосибирского правительства купит автомобиль за 8 млн руб.

Промышленно-логистический парк, принадлежащий правительству Новосибирской области, заказал представительский минивэн Voyah Dream с гибридным двигателем, следует из карточки, размещенной на сайте госзакупок.

Договор на китайскую машину подписали за 8,03 миллиона рублей, поставщик не указан, приводит данные с сайта госзакупок телеграм-канал «Сибирский экспресс».

Voyah Dream — премиальный электрический и гибридный минивэн от китайского концерна Dongfeng, продажи в России стартовали в 2023 году. Гибрид оснащается связкой из электромоторов и ДВС, суммарная мощность достигает 394 – 667 лошадиных сил. Запас хода составляет свыше 900 километров.

В салоне установлены сиденья Zero Gravity с функциями подогрева, вентиляции и массажа, которые можно откинуть в горизонтальное положение, а также 12,3-дюймовые дисплеи развлекательной системы.

АО «УК ПЛП» занимается управлением промышленно-логистического парка под Новосибирском и других площадок, которые власти позиционируют как готовые места для потенциальных инвесторов. Госкомпания тратит средства регионального бюджета на подведение коммуникаций и другие подобные работы. ПЛП руководит Татьяна Эссауленко. Прежде руководство АО «УК ПЛП» видели на Toyota Land Cruiser Prado 2013 года выпуска.