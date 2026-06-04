НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Промпарк новосибирского правительства купит автомобиль за 8 млн руб.

Источник:
Sibnet.ru
312 3
Voyah Dream
Фото: © Voyah

Промышленно-логистический парк, принадлежащий правительству Новосибирской области, заказал представительский минивэн Voyah Dream с гибридным двигателем, следует из карточки, размещенной на сайте госзакупок.

Договор на китайскую машину подписали за 8,03 миллиона рублей, поставщик не указан, приводит данные с сайта госзакупок телеграм-канал «Сибирский экспресс».

Voyah Dream — премиальный электрический и гибридный минивэн от китайского концерна Dongfeng, продажи в России стартовали в 2023 году. Гибрид оснащается связкой из электромоторов и ДВС, суммарная мощность достигает 394 – 667 лошадиных сил. Запас хода составляет свыше 900 километров.

В салоне установлены сиденья Zero Gravity с функциями подогрева, вентиляции и массажа, которые можно откинуть в горизонтальное положение, а также 12,3-дюймовые дисплеи развлекательной системы.

АО «УК ПЛП» занимается управлением промышленно-логистического парка под Новосибирском и других площадок, которые власти позиционируют как готовые места для потенциальных инвесторов. Госкомпания тратит средства регионального бюджета на подведение коммуникаций и другие подобные работы. ПЛП руководит Татьяна Эссауленко. Прежде руководство АО «УК ПЛП» видели на Toyota Land Cruiser Prado 2013 года выпуска.

Еще по теме
Уволенный после массового забоя скота министр нашел работу
Травников призвал чиновников отдать часть зарплаты бойцам СВО
Губернатор Новосибирской области уволил министра сельского хозяйства
Сын Тулеева захотел стать депутатом Госдумы
смотреть все
Политика #Местная власть #Новосибирск
Читайте также
Обратная сторона Луны. ФОТО
Врач диагностировал ожирение у Моны Лизы
Как глутамат натрия делает еду вкуснее
Почему у мужчин ресницы красивее
Самое популярное
Telegram в России снова заработал через прокси
Кремль отреагировал на удар Украины по Санкт-Петербургу
Изменится порядок оплаты отопления
Россия пригрозила агрессорам ядерным ответом
Обсуждение (3)
Картина дня
Здание МИД России
МИД заявил о готовности к переговорам в «духе Анкориджа»
Автомобили Lada
Глава АвтоВАЗа заявил об исторической миссии
Пуск межконтинентальной баллистической ракеты «Ярс» (армия России)
Россия пригрозила агрессорам ядерным ответом
Перевод часов
Половина зумеров не смогла определить время по стрелочным часам
Мультимедиа
Малыши Новосибирского зоопарка. ФОТО
Гид по свинине. ИНФОГРАФИКА
«Шар смерти» и другие неизвестные существа в водах Антарктиды. ФОТО
Как табак завоевал мир. ИНФОГРАФИКА
Самое обсуждаемое
22
Россия пригрозила агрессорам ядерным ответом
12
Кремль назвал способ завершить СВО за один день
11
Маркетолог об уловках, брендах и провале Max. ИНТЕРВЬЮ
11
Песков назвал задержание Францией танкера Tagor пиратством
10
Киев затянуло дымом после серии ударов