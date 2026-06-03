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Пилота ВВС США сбили дважды за месяц на войне с Ираном

Источник:
CBS News
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Истребитель ВВС США
Фото: U.S. Department of Defense Current Photos

Американский пилот истребителя-бомбардировщика F-15E Strike Eagle оказался дважды сбитым в течение одного месяца в ходе военного конфликта с Ираном, сообщил телеканал CBS News со ссылкой на военные источники.

Отставной генерал-лейтенант ВВС США Дэвид Дептула заявил CBS News, что не может вспомнить другого примера, когда пилот был бы сбит в двух разных инцидентах в ходе одной военной кампании. «Это как если молния дважды ударит в одно место», — отметил он.

Первый эпизод произошел в начале войны, когда в первых числах марта три американских F-15E Strike Eagle были по ошибке сбиты над территорией Кувейта в результате дружественного огня, открытого кувейтским истребителем. Тогда пилот успешно катапультировался.

Спустя несколько недель этот летчик вновь принял участие в боевом задании. 3 апреля его F-15E был поражен иранской зенитной ракетой. Экипаж катапультировался. Американские военные начали масштабную поисково-спасательную операцию.

Один из членов экипажа был найден спустя несколько часов после катапультирования. Второму пришлось почти двое суток скрываться от противника до эвакуации.

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