Пилота ВВС США сбили дважды за месяц на войне с Ираном

Американский пилот истребителя-бомбардировщика F-15E Strike Eagle оказался дважды сбитым в течение одного месяца в ходе военного конфликта с Ираном, сообщил телеканал CBS News со ссылкой на военные источники.

Отставной генерал-лейтенант ВВС США Дэвид Дептула заявил CBS News, что не может вспомнить другого примера, когда пилот был бы сбит в двух разных инцидентах в ходе одной военной кампании. «Это как если молния дважды ударит в одно место», — отметил он.

Первый эпизод произошел в начале войны, когда в первых числах марта три американских F-15E Strike Eagle были по ошибке сбиты над территорией Кувейта в результате дружественного огня, открытого кувейтским истребителем. Тогда пилот успешно катапультировался.

Спустя несколько недель этот летчик вновь принял участие в боевом задании. 3 апреля его F-15E был поражен иранской зенитной ракетой. Экипаж катапультировался. Американские военные начали масштабную поисково-спасательную операцию.



Один из членов экипажа был найден спустя несколько часов после катапультирования. Второму пришлось почти двое суток скрываться от противника до эвакуации.