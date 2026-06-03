Семь человек погибли при атаке дрона на автобус из Москвы

Инцидент произошел в Енакиево. По словам губернатора, ранним утром в среду, 3 июня ударный беспилотник атаковал автобус, который следовал по маршруту Москва — Симферополь.

«По предварительной информации, погибли семь гражданских лиц. Еще 11 человек получили ранения различной степени тяжести, всем оказывается необходимая помощь», — написал глава ДНР в своем телеграм-канале.

Помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов уточнил, что пострадали десять человек, «среди них ребенок, — в больнице, в состоянии средней степени тяжести, баротравма».

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о теракте, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

«По факту удара ВСУ по рейсовому автобусу в Енакиево ДНР Следственным комитетом России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 205 УК РФ (террористический акт)», — сказала она.