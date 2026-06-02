Российской выпускнице пришлось сдавать ЕГЭ без трусов

Выпускница из Петербурга была вынуждена сдавать ЕГЭ без трусов после срабатывания рамки металлодетектора на входе.

Причиной тревоги стали небольшие металлические колечки на белье 17-летней школьницы, пишет «Фонтанка» со ссылкой на родственницу девушки. Выпускница якобы пыталась объяснить ситуацию проверяющим, однако в итоге ей пришлось снять белье в туалете.

«Несовершеннолетний ребенок писал ЕГЭ без трусов», — отметила родственница. Сама девушка рассказала журналистам, что на экзамен она попала, однако из-за сложившейся ситуации сильно перенервничала.

Глава администрации Приморского района Богдан Заставный заявил изданию, что уже проведено серьезное расследование инцидента — были изучены кадры школьного видеонаблюдения, опрошены организаторы и наблюдатели.

По словам чиновника, после срабатывания детектора девушке предложили найти источник проблемы, она вместе подругой отправилась в туалет, затем успешно прошла рамку и начала писать экзамен.

Организаторов экзаменов дополнительно проинструктировали о том, как действовать в таких ситуациях, уточнил он. Заставный также отметил, что у девушки есть право на пересдачу ЕГЭ, если результат ее не устроит.