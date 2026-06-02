Российской выпускнице пришлось сдавать ЕГЭ без трусов

Источник:
«Фонтанка»
Выпускница из Петербурга была вынуждена сдавать ЕГЭ без трусов после срабатывания рамки металлодетектора на входе.

Причиной тревоги стали небольшие металлические колечки на белье 17-летней школьницы, пишет «Фонтанка» со ссылкой на родственницу девушки. Выпускница якобы пыталась объяснить ситуацию проверяющим, однако в итоге ей пришлось снять белье в туалете.

«Несовершеннолетний ребенок писал ЕГЭ без трусов», — отметила родственница. Сама девушка рассказала журналистам, что на экзамен она попала, однако из-за сложившейся ситуации сильно перенервничала.

Глава администрации Приморского района Богдан Заставный заявил изданию, что уже проведено серьезное расследование инцидента — были изучены кадры школьного видеонаблюдения, опрошены организаторы и наблюдатели.

По словам чиновника, после срабатывания детектора девушке предложили найти источник проблемы, она вместе подругой отправилась в туалет, затем успешно прошла рамку и начала писать экзамен.

Организаторов экзаменов дополнительно проинструктировали о том, как действовать в таких ситуациях, уточнил он. Заставный также отметил, что у девушки есть право на пересдачу ЕГЭ, если результат ее не устроит.

