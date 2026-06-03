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Россия запретила картофель и сухофрукты из Армении

Источник:
Sibnet.ru
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Сухофрукты
Фото: Shuhrataxmedov / CC BY-SA 3.0

Россельхознадзор с 3 июня ввел временный запрет на ввоз из Армении плодов семечковых культур, баклажанов, картофеля и сушеных фруктов, а также на транзит этих товаров в другие государства-члены ЕАЭС, сообщила пресс-служба ведомства.

«Ограничения установлены до выработки соответствующего алгоритма по обеспечению безопасности отгружаемых товаров», — говорится в сообщении.

Россельхознадзор с 22 мая для «защиты фитосанитарного благополучия» ограничил поставки из Армении цветов и приостановил ввоз всех партий армянской минеральной воды «Джермук» из-за превышения содержания гидрокарбоната, хлоридов и сульфатов.

Далее с 30 мая был ограничен ввоз из Армении свежих томатов, огурцов, перцев, клубники, а 2 июня заработал запрет на ввоз вишни, черешни, абрикосов, слив, персиков, нектаринов и свежего винограда.

Армянская продукция сталкивается с ограничениями в России на фоне заявлений официального Еревана о стремлении вступить в Евросоюз. На данный момент страна является членом ЕАЭС, состоять в обоих объединениях республика не сможет.

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