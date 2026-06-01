Адам Кадыров заслужил медаль за вклад в проведение СВО

Сын главы Чечни, секретарь Совета Безопасности республики Адам Кадыров получил медаль «За вклад в проведение специальной военной операции», сообщил министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации региона Ахмед Дудаев в телеграм-канале.

Награду 18-летнему Кадырову вручил начальник Центра специального назначения Росгвардии генерал-майор Павел Козаев.

По словам Дудаева, медаль стала «заслуженным признанием вклада Адама Рамзановича в обеспечение безопасности и поддержку СВО». Министр добавил, что Кадыров-младший «активно участвует в развитии одного из важнейших центров подготовки защитников Отечества» — как куратор Российского университета спецназа имени Путина, где проходят подготовку добровольцы и бойцы для выполнения задач в зоне СВО.

«Несмотря на молодой возраст, Адам Рамзанович достойно продолжает путь команды, основанной первым президентом ЧР, Героем России Ахматом-Хаджи Кадыровым», — написал Дудаев.

Министр считает, что сын главы республики «и впредь будет с честью и достоинством служить интересам Чеченской Республики и всей Российской Федерации».

Адам Кадыров регулярно получает различные медали и звания. За последние три года Адам Кадыров получил около 30 государственных, ведомственных и региональных наград различного уровня.