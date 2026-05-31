Эксперт объяснила существование «трех разных долларов» в России

Три разных курса американской валюты сформировались в России после отмены биржевых торгов долларом, рассказала доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова Мери Валишвили.

«Фактически сейчас на рынке нет единого курса доллара. Мы видим курс Банка России, основанный на анализе множества факторов. По этому курсу приобрести доллар невозможно, это некий ориентир для участников рынка и инструмент государственной политики», — пояснила «Прайм» эксперт.

Таким образом, первый — официальный курс ЦБ — на практике используется в основном для таможни и статистики. Второй — безналичный межбанковский курс на внебиржевом рынке, доступный только банкам и крупным компаниям. Третий — наличный курс в обменниках, который зависит от спроса и предложения в конкретном отделении.

По словам Валишвили, множественность курсов сохранится до снятия санкций с финансовой инфраструктуры. Гражданам при обмене валюты стоит сравнивать предложения разных банков и не ориентироваться на официальный курс.