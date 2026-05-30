Российская армия нанесла «удар возмездия»

Российская армия нанесла групповой удар высокоточным оружием и боевыми дронами по украинским военным аэродромам, а также объектам энергетической, топливной и транспортной инфраструктуры, сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

«Удар возмездия» нанесен в ответ на террористические атаки ВСУ на гражданские объекты на территории России. Цели удара были достигнуты, все назначенные объекты удалось поразить, подчеркнуло ведомство.

В сводке также сообщается, что за сутки оперативно-тактическая авиация, дроны, ракетные войска и артиллерия России поразили пункты временной дислокации украинских военных и иностранных наемников в 148 районах.

22 мая дроны ВСУ нанесли удары по учебному корпусу и общежитию Старобельского профессионального колледжа Луганского педуниверситета. В результате атаки погиб 21 человек, пострадали 42.

МИД России 25 мая заявил, что «чаша терпения» переполнилась и теперь российская армия приступает к нанесению системных ударов по предприятиям ВПК Украины в Киеве. Ведомство призвало иностранцев покинуть украинскую столицу.