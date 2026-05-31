Диетолог объяснила различие покупных и дачных фруктов

Местные сезонные продукты превосходят импортные аналоги по содержанию витаминов, но их нужно правильно хранить, чтобы не растерять ценные качества, рассказала Виктория Говорушко.

«Чтобы транспортировать фрукты из-за границы, их часто снимают недозревшими. Они не напитаны солнцем и витаминами. А те овощи и фрукты, которые растут у нас в сезон — это действительно кладезь витаминов. Они намного лучше усваиваются», — сказала эксперт в беседе на «Радио 1».

По словам диетолога, чем дольше фрукты хранятся, тем больше в них разрушается витамин С, который отвечает за иммунитет и бодрое самочувствие.

«Лучше хранить фрукты целиком — при разрезании и взаимодействии с кислородом витамин разрушается быстро. При заморозке сохраняется и целостность фрукта, и витаминный состав», — посоветовала эксперт.



Она отметила, размораживать фрукты лучше в холодильнике, а не при комнатной температуре.