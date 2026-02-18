НАВЕРХ
Почему яблоки бывают красными, желтыми и зелеными

Яблоки
Фото: © Freepik.com

Яблоки могут быть красными, зелеными, желтыми и даже полосатыми. Все дело в специальных веществах — пигментах, рассказал доцент кафедры индустрии питания, гостиничного бизнеса и сервиса Университета РОСБИОТЕХ Дмитрий Быстров.

Пигменты — это натуральные красители, которые есть во фруктах, овощах и цветах. «Главные "художники", раскрашивающие яблоки, — это хлорофилл, каротиноиды и антоцианы», — приводит портал «Наука.ру» слова ученого.

«Зеленый цвет — это работа хлорофилла. Этот же пигмент помогает листьям поглощать солнечный свет. Пока яблоко растет, хлорофилла в нем много. Но когда оно созревает и набирается солнца, зеленый пигмент постепенно "исчезает", и на первый план выходят другие цвета», — пояснил Быстров.

Желтый и оранжевый оттенки яблоку придают каротиноиды. Они тоже помогают в фотосинтезе. Пока яблоко зеленое, их не видно, но как только хлорофилл уходит, каротиноиды проявляются.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕКак отличить овощи от фруктов и ягод

За красный цвет отвечают антоцианы. Они начинают активно вырабатываться на солнце или в прохладную погоду. Антоцианы — как солнцезащитный крем для фрукта, они оберегают его от ультрафиолета. А еще яркий красный цвет привлекает птиц и животных, которые разносят семена яблока.

«Цвет яблока зависит от сорта и погоды. Например, в прохладном климате яблоки чаще становятся красными — там больше антоцианов. А в теплых местах они чаще желтые — там активнее каротиноиды. А еще есть сорта, которые изначально "запрограммированы" быть зелеными, красными или желтыми», — заключил Быстров.

Наука #Интересно #Природа
Обсуждение (0)
