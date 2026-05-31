Пять причин чаще заниматься сексом

Регулярная сексуальная активность положительно влияет как на психическое, так и на физическое здоровье, доказали геронтолог Хоакин Матеу Молла и сексологи Клаудия Петри и Камила Джентиле.

Во время полового контакта в организме повышается выработка эндорфинов — нейромедиаторов, связанных с ощущением удовольствия. Это способствует улучшению настроения и общего психоэмоционального состояния, приводит издание TN утверждение экспертов.

Еще одним полезным эффектом исследователи назвали снижение уровня кортизола — гормона стресса. Секс помогает организму быстрее переходить из напряженного состояние в расслабленное, что положительно влияет на качество сна и общее самочувствие.

Регулярная половая жизнь также связана со стабильной работой иммунной системы. Снижение стресса и сбалансированная гормональная система положительно влияют на иммунитет.

Сексуальная активность хорошо сказывается на сердечно-сосудистой системе. Высокий сосудистый тонус во время секса способствует последующему снижению артериального давления.

Ну и, наконец, интимное общение укрепляет эмоциональную привязанность партнеров, что укрепляет отношения пары.

