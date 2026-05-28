Новосибирский белый медвежонок Умка научился плавать. ФОТО

Белый медвежонок Умка из Новосибирского зоопарка имени Р.А. Шило освоил водные процедуры и полюбил плавать в бассейне, фотографиями поделилась пресс-служба зоосада.

В распоряжении Умки — бассейн, в котором любит плескаться и играть с канистрами его мама Герда.

Белые медвежата в природе начинают плавать в возрасте 3-4 месяцев, когда выходят вместе с матерью из берлоги в открытой воде. К 7-8 месяцам малыши уверенно держатся на воде и начинают нырять. 

Белые медведи — великолепные пловцы, они способны развивать скорость до 10 километров в час. Под водой животные могут не дышать до двух минут и не закрывают глаза: их защищает специальная перепонка.

Седьмой детеныш знаменитой пары Кая и Герды появился на свет 7 декабря 2025 года. Имя детенышу выбирали народным голосованием. Умка опередил такие имена, как Врангель, Таймыр, Юки и Байкал.

