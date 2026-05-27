«Ведьмак 3» получит сюжетное дополнение

Культовая игра «Ведьмак 3» обретет новое сюжетное дополнение, оно выйдет в 2027 году на ПК, PS5 и Xbox Series X/S. Соответствующий анонс опубликован на сайте студии CD Projekt RED.

DLC получит название «Песни прошлого», главным героем останется ведьмак Геральт. Подробности дополнения пока держатся в секрете — известно только, что за разработку игры отвечает команда Fool’s Theory, разработчики которой создавали оригинальную трилогию.

Выход дополнения также изменит минимальные системные требования для игры — в них будут указаны i5-8400, GTX 1660, 12 ГБ оперативной памяти и SSD. От поддержки Windows 10, HDD и DX11 откажутся в пользу Windows 11, SSD и DX12.

При необходимости после обновления пользователи могут вернуться к предыдущей версии игры со старыми системными требованиями, для этого разработчики составили специальную инструкцию.

Игровая трилогия «Ведьмак» основана на культовом цикле фэнтези-романов польского писателя Анджея Сапковского о ведьмаке Геральте из Ривии. Игра «Ведьмак 3» к настоящему времени имеет два дополнения — «Каменные сердца» и «Кровь и вино».

