Психолог перечислил пять признаков «информационного отравления»

Физическая разбитость после просмотра новостей, безволие и ощущение эмоциональной пустоты указывают на информационное истощение психики, предупредила психолог Наталья Мокичева.

«О перегрузке нервной системы можно говорить, если есть следующие признаки. Первый — физическая разбитость после прокрутки ленты (скроллинга). Человек полдня провел в телефоне и устал, словно разгружал вагоны», — рассказала в интервью «Газете.ру».

Второй признак — забывание только что прочитанного. Пользователь пробегает глазами пост или новость, а через минуту не может вспомнить содержание, потому что мозг переполнен информацией. Третий признак — сложности с принятием простых решений. Основные ресурсы ушли на переработку новостей, а на решение бытовых задач сил уже не осталось, добавила психолог.

Четвертое — ощущение эмоциональной пустоты. Пользователь читает о трагичных или радостных событиях, но в ответ на них внутри нет никакой реакции. Эмоциональная система оказалась перегружена и временно отключилась. И последнее — постоянное напряжение из страха упустить что‑то важно обратила внимание эксперт.



«Игнорировать такое состояние не стоит, постарайтесь выделить два временных слота в день примерно по 20 минут каждый для просмотра лент и больше не заходить в сеть в другое время за исключением рабочих моментов. Уже через несколько дней такого режима тревожность сойдет на нет», — дала совет психолог.