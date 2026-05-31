НАВЕРХ
#Наука #Космос #Техника #Погода #Здоровье #Еда #Психо #Интересно #Мистика

Психолог перечислил пять признаков «информационного отравления»

Источник:
Sibnet.ru
144 0
Девушка с телефоном
Фото: © Magnific.com

Физическая разбитость после просмотра новостей, безволие и ощущение эмоциональной пустоты указывают на информационное истощение психики, предупредила психолог Наталья Мокичева.

«О перегрузке нервной системы можно говорить, если есть следующие признаки. Первый — физическая разбитость после прокрутки ленты (скроллинга). Человек полдня провел в телефоне и устал, словно разгружал вагоны», — рассказала в интервью «Газете.ру».

Второй признак — забывание только что прочитанного. Пользователь пробегает глазами пост или новость, а через минуту не может вспомнить содержание, потому что мозг переполнен информацией. Третий признак — сложности с принятием простых решений. Основные ресурсы ушли на переработку новостей, а на решение бытовых задач сил уже не осталось, добавила психолог.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕМожно ли умереть со смеха

Четвертое — ощущение эмоциональной пустоты. Пользователь читает о трагичных или радостных событиях, но в ответ на них внутри нет никакой реакции. Эмоциональная система оказалась перегружена и временно отключилась. И последнее — постоянное напряжение из страха упустить что‑то важно обратила внимание эксперт.

«Игнорировать такое состояние не стоит, постарайтесь выделить два временных слота в день примерно по 20 минут каждый для просмотра лент и больше не заходить в сеть в другое время за исключением рабочих моментов. Уже через несколько дней такого режима тревожность сойдет на нет», — дала совет психолог.

SIBNET.RU В TELEGRAM
Еще по теме
Три научных способа запомнить материал перед экзаменом
Почему людям нравится слушать грустную музыку
Названо снижающее риск слабоумия занятие
Психолог перечислил указывающие на измену признаки
смотреть все
Наука #Психо #Здоровье
Читайте также
Обратная сторона Луны. ФОТО
Врач диагностировал ожирение у Моны Лизы
Как глутамат натрия делает еду вкуснее
Почему у мужчин ресницы красивее
Самое популярное
Россия обрела самый опасный корабль в мире
Telegram в России снова заработал через прокси
Рейтинг Путина снова начал падать
ЕС потребует от России сократить армию
Обсуждение (0)
Картина дня
Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев
Медведев пригрозил симметричным ударом по украинским АЭС
Деньги
Рубль стал второй самой подорожавшей к доллару валютой
Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси
Глава МАГАТЭ назвал удар по ЗАЭС угрозой ядерной безопасности
Айфон
Обновление iPhone «сломало» аккумуляторы
Мультимедиа
Гид по свинине. ИНФОГРАФИКА
«Шар смерти» и другие неизвестные существа в водах Антарктиды. ФОТО
Как табак завоевал мир. ИНФОГРАФИКА
Какая радуга бывает. ФОТО
Самое обсуждаемое
39
Россия обрела самый опасный корабль в мире
31
Философ Дугин заявил, что интернет надо заслужить
23
ЕС потребует от России сократить армию
22
США нанесли новый удар по Ирану для «самообороны»
13
СМИ узнали о приказе Зеленского готовиться к трем годам боев