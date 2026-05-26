Ferrari представила первый электромобиль Luce

Компания Ferrari представила первый полностью электрический электромобиль Luce. Стоимость модели составит 640 тысяч долларов (45,7 миллиона рублей).

Пятиместный Ferrari Luce построен на новой платформе, оснащен четырьмя электродвигателями и развивает мощность до 1050 лошадиных сил. Максимальная скорость — 310 километров в час. До «сотки» электрокар разгоняется за 2,5 секунды.

Дизайн Luce разработан совместно с фирмой LoveFrom, возглавляемой Джони Айвом (бывший главный директор по дизайну компании Apple) и Марком Ньюсоном (успешный промышленный дизайнер, в 2005 году был включен журналом TIME в список 100 наиболее влиятельных людей года).

Инженеры сначала сформировали поверхности, исходя из аэродинамических и функциональных требований, а LoveFrom, по сути, подключилась позже, чтобы «украсить» автомобиль.

На примере Luce Ferrari собирается показать, что электромобиль может соответствовать ее модели с ограниченными поставками, высокой ценой и привлекательностью, одновременно расширяя модельный ряд за пределы традиционных двухместных и четырехместных спортивных автомобилей.

Еще один производитель спорткаров — компания Lamborghini — отложила выпуск электромобиля, объяснив, что производителям автомобилей класса люкс трудно убедить покупателей отказаться от шума и физических характеристик двигателей внутреннего сгорания.

