Украину охватила эпидемия психических расстройств

Источник:
The Times
Флаги Украины
Фото: Elke Wetzig (User:Elya) / CC BY-SA 4.0

Около 70% украинцев страдают от психических расстройств, таковы масштабы охватившего страну беспрецедентного ментального кризиса, пишет британская газета The Times со ссылкой на международных экспертов.

Около 70% жителей Украины страдают от тревоги, депрессии и сильного стресса, заявила Всемирная организация здравоохранения. Последствия конфликта с Россией для психического здоровья украинцев будут давать о себе знать «на протяжении многих поколений», считают в ВОЗ.

«Украинцы больше не обращаются за разовой помощью в кризисных ситуациях — им нужен долгосрочный специализированный уход. Проблема душевного здоровья касается уже не просто перемещенных лиц, а всего население», — сказал доктор Хазим Мостафа из Международного комитета по психическому здоровью и психосоциальной поддержке.

Не исключено, что истинные масштабы психологического кризиса на Украине так и не будут раскрыты. Несмотря «на некоторый прогресс», многие мужчины, особенно военнослужащие, по-прежнему неохотно обращаются за психиатрической помощью, отметила The Times.

Ранее бывшая пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия заявила, что никогда не видела президента Украины, употребляющим наркотики, но много слышала об этом.

