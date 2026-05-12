Экс-пресс-секретарь Зеленского рассказала о нем и наркотиках

Бывшая пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель
Бывшая пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону заявила, что никогда не видела президента Украины, употребляющим наркотики, но много слышала об этом.

«Это секрет Полишинеля», — ответила Мендель на вопрос Карлсона о возможных проблемах Зеленского с наркотиками. Она подчеркнула, что лично никогда не видела, как президент Украины принимает наркотические вещества, однако ссылается на разговоры с людьми, которые знают Зеленского 15-20 лет.

По словам журналистки, она встречалась со многими людьми, которые видели, как «он употреблял наркотики в разных клубах». Мендель добавила, что все собеседники говорили именно о кокаине.

Она также описала поведение Зеленского перед интервью: по ее словам, он на 15 минут уходил в уборную и возвращался «другим человеком», полным энергии. Мендель напомнила, что во время предвыборной кампании Зеленский публично сдавал тест на наркотики, однако анализы, по ее словам, проводились в клинике его знакомого и были датированы не тем днем, когда сдавались.

Мендель занимала пост пресс-секретаря главы Украины с июня 2019 года по июль 2021 года.

