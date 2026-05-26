Четверо детей сгорели в частном доме в Омской области

Две женщины и четверо детей погибли на пожаре в селе Юрьевка Омской области, сообщило СУ СК РФ по региону.

По данным МЧС, сигнал о возгорании частного дома поступил в 6.51 по местному времени (3.51 мск) во вторник, 26 мая. На ликвидацию возгорания потребовалось чуть более полутора часов.

Во время пожара погибли 25-летняя хозяйка домостроения, ее годовалый сын и две дочери, 2 и 5 лет, а также 35-летняя подруга с 14-летним сыном, сообщили следователи.



По данным прокуратуры Омской области, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем.

Возбуждено уголовное дело. На месте происшествия работает следственная группа, проводится осмотр дома, допросы соседей. Кроме того, будет дана оценка действиям должностных лиц органов системы профилактики.