Кремль отреагировал на обращение Звягинцева к Путину

Режиссер Андрей Звягинцев, обратившийся к президенту России Владимиру Путину с призывом «закончить бойню», не имеет права голоса, так как он не осуждал боевые действия Украины в Донбассе, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Для меня важно только, что Звягинцев никогда не осуждал кровавую бойню, которую устроил киевский режим на Донбассе. Начиная с 2014 года, когда началась война, вот если бы он тогда это делал, наверное, у него было бы право голоса. А сейчас у него такого права нет», — сказал Песков.

Звягинцев завоевал Гран-при Каннского кинофестиваля за фильм «Минотавр». Получая награду, режиссер обратился к Путину со словами: «Закончите уже эту бойню. Весь мир ждет этого». Звягинцев выразил уверенность, что в окружении российского президента «есть люди, знающие, как передать ему эти слова».

Песков заявил, что не планирует передавать Путину призыв Звягинцева, и усомнился в том, что «кто-то будет это делать». Представитель Кремля добавил, что не берется судить творческие качества режиссера и не видел картину, отмеченную наградой в Каннах.

«Минотавр» стал для Звягинцева первым полнометражным фильмом за почти девять лет. Предыдущая его лента «Нелюбовь» вышла в 2017 году.