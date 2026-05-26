Выходит танковый шутер World of Tanks: HEAT

Новый танковый шутер World of Tanks: HEAT от компании Wargaming выходит 26 мая 2026. В отличии от классической World of Tanks, разработчики сделали акцент на динамичных боях.

Серверы откроются в 14.00 по московскому времени. Многопользовательская игра будет бесплатной и выйдет сразу на ПК PlayStation 5 и Xbox Series X/S. На ПК шутер доступен через Steam и Wargaming Game Center.

Игрокам предстоит принимать участие в динамичных и зрелищных матчах формата «10 на 10», есть четыре PvP-режима: «Превосходство», «Контроль», «Ликвидация» и «Завоевание». Заявлена полная поддержка кроссплатформенного мультиплеера и кросс-прогрессии.

События World of Tanks: HEAT развернутся в альтернативном мире, сформированном после Второй мировой войны научным прогрессом и глобальным сотрудничеством. Сражения ведутся с участием высокотехнологичных танков, которыми управляют элитные агенты (герои).

На запуске в World of Tanks: HEAT будут доступны восемь агентов с собственными умениями и ролями в бою. Между ними будут распределены 15 машин, которые можно настраивать индивидуально при помощи модулей и оборудования.

