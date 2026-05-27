Почему кровь берут из безымянного пальца

Медики практически всегда берут кровь на анализ из безымянного пальца. Это не случайность — выбор связан с безопасностью процедуры, а также анатомией и физиологией человеческой кисти.

Кровь — самый распространенный биоматериал для исследований. По ее составу можно оценить состояние организма. На анализ берут два вида крови: капиллярную и венозную. В случае забора биоматериала из пальца анализируется капиллярная кровь.

Пониженный риск заражения

Пальцы кисти снабжаются кровью из двух артерий, которые образуют сеть капилляров. У безымянного эта сеть изолирована от крупных сосудов ладони, тогда как оболочки большого пальца и мизинца напрямую сообщаются с оболочками всей кисти.

Таким образом, если в момент прокола в ранку случайно проникнет инфекция, она распространится только на безымянный палец, а не всю руку, как в случае с остальными пальцами.

Болезненность процедуры

Безымянный палец наименее подвижный из всех и редко задействован в отдельной работе. Это значит, что кожа на нем тоньше — это позволяет легче и менее болезненно сделать прокол. Кроме этого, в силу этого же фактора ранка на безымянном пальце заживает быстрее.

У большого и указательного пальцев кожа значительно грубее и толще —чистую каплю крови труднее получить. Мизинец слишком тонкий, можно нечаянно задеть кость или сделать слишком глубокий прокол, который будет долго заживать.

Удобство для пациента

Указательный и большой пальцы — главные инструменты для человека. С их помощью мы берем вещи, пишем, едим. Если уколоть эти пальцы — пациент будет испытывать неудобство. Мизинец редко используется, но самый чувствительный среди всех.

Таким образом, выбор безымянного пальца — идеальный компромисс, прокол здесь снижает риски для здоровья, удобен с точки зрения анатомии и не помешает повседневным делам, даже если процедура оказалась болезненной.