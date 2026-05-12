Кремль оценил кандидатуру Штайнмайера для переговоров с ЕС

РИА Новости
Президент Германия Франк-Вальтер Штайнмайер и российский лидер Владимир Путин
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что участвовать в переговорах России и Европы может кто угодно.

«Сейчас это можно гадать на кофейной гуще, перечислять все известные фамилии. Могут быть все, главное — чтобы было политическое желание восстановить диалог», — приводит РИА Новости слова Пескова.

Российский президент Владимир Путин на этой неделе заявил, что Европа для переговоров может выбрать любого лидера, которому доверяет, при условии, что тот «не наговорил каких-то гадостей» в адрес России. Однако отметил, что для него лично «предпочтительнее» экс-канцлер Германии Герхард Шредер.

В немецкой правящей коалиции полагают, что Шредер вряд ли способен сам справиться с такой задачей, но их «посреднический дуэт» с Штайнмайером мог бы стать «интересным вариантом», сказали собеседники Der Spiegel.

Глава европейской дипломатии Кая Каллас считает, что позволить России выбирать переговорщика со стороны ЕС «не очень разумно», поскольку Шредер сидел бы «по обе стороны стола».

Песков пояснил, что Путин назвал бывшего канцлера, так как «хорошо знает этого политика, который сейчас отставной политик». На вопрос, получала ли Москва ответ от европейцев по поводу кандидатуры Шредера, он ответил отрицательно.

