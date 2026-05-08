Как действовать при укусе клеща

Иксодовый клещ
Фото: © U.S. Department of Agriculture
Приход тепла активизирует не только дачников и туристов, но и клещей. С начала сезона более 18 тысяч россиян обратились к врачам из-за укусов этих членистоногих. Как правильно действовать, если клещ успел впиться в кожу?

Чем клещи опасны. Клещи переносят опасные инфекции: вирусный клещевой энцефалит, болезнь Лайма (боррелиоз), анаплазмоз и эрлихиоз.

Самка и самец клеща кусают по-разному — если первые остаются в месте укуса достаточно долго (до суток), то самец присасывается примерно на час. Таким образом, нахождение самца ползающим по телу может означать уже совершенный укус.

Правильное удаление

Как только присосавшийся клещ обнаружен, его следует немедленно удалить. Не нужно капать на него маслом, керосином или прижигать сигаретой. Это приведет к тому, что клещ выпустит в ранку еще больше слюны с патогенами.

Удалять клеща нужно вращательными движениями. Самый простой вариант — заранее в аптеке или маркетплейсе купить на случай укуса специальный крючок для выкручивания клеща. Если крючка нет, можно использовать тонкую нить — ее нужно завязать узелком у хоботка.

При извлечении клеща важно не оторвать брюшко от головы, тогда из-за нарушения целостности хитиновых покровов членистоногого возникает риск попадания инфекции в ранку. Как только клещ удален, следует обработать ранку спиртом или йодом.

Что делать с клещом

После извлечения клеща необходимо сохранить живым для анализа. Для этого следует поместить его в пузырек или плотный пакет с влажной ваткой для поддержания влажности. 

Лабораторное исследование в клинике определит, был ли клещ инфицирован.

Как не пропустить симптомы

Даже если клещ оказался «стерильным», необходимо следить за местом укуса и самочувствием в течение месяца. Резкий подъем температуры, тошнота, ломота в мышцах может говорить об энцефалите. Заболевание лечат в отделениях интенсивной терапии.

Красное пятно на коже — главный признак болезни Лайма. Обычно такое пятно растет и бледнеет в центре. При появлении этого симптома следует сразу обратиться к врачу. Диагноз ставится по анализу крови. Заболевание лечится антибиотиками, схему назначает инфекционист. 

