Марсоход Curiosity обнаружил органические молекулы

Марсоход Curiosity обнаружил в регионе Глен Торридон следы присутствия около 20 органических соединений, включая азотосодержащие молекулы, похожих по структуре на пурин и пиримидин, базовые «кирпичики» ДНК, сообщила пресс-служба Университета Флориды.

Фото: © NASA

«Это очень важное открытие, так как оно демонстрирует, что сложные органические соединения, в том числе возможные следы марсианской жизни, в принципе способны сохраняться даже в верхних слоях грунта», — заявила профессор университета Эми Уильямс.

Открытие сделали при анализе одной из проб марсианских глин, собранных в регионе Глен Торридон на склонах горы Шарп в центральной части кратера Гейл, где в 2012 году марсоход совершил посадку.

Проведенный исследователями анализ показал, что марсианская глина содержит в себе около 20 сложных органических соединений. В их число вошли серосодержащая органика и несколько азотосодержащих молекул, похожих по структуре на пурин и пиримидин.

Специалисты предполагают, что найденные молекулы — остатки органической материи, которые пролежали в марсианской почве порядка 3,5 миллиарда лет. При этом сформировались они в эпоху, когда на Красной планете еще была вода.

Также в пробах был обнаружен бензотиофен, серосодержащая органическая молекула, похожая по структуре на нуклеотиды. Как предполагают ученые, данное вещество могло попасть на Марс вместе с материей метеоритов.

