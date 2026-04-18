Ночная сторона Земли стала ярче

Ученые зафиксировали рост ночной освещенности Земли на основе спутниковых данных NASA и NOAA. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature.

Согласно данным прибора VIIRS DNB, с 2014 по 2022 годы уровень ночного освещения в мире увеличивался примерно на 2% ежегодно. В сумме прирост достиг 16%. При этом изменения распределились неравномерно.

Глобальный показатель не отражает ситуацию в отдельных регионах. В местах, где освещенность выросла, объем выбросов увеличился на 34%. В других регионах он снизился на 18%, что частично компенсировало общий рост.

Рост освещенности фиксируют в странах с активным экономическим развитием. В Китае и Индии свет усиливается из-за строительства, расширения городов и увеличения доступа к электроэнергии.

В ряде стран наблюдается обратная динамика. В Европе снижение освещенности связано с внедрением мер по сокращению светового загрязнения и энергопотребления. В Венесуэле уменьшение яркости объясняют проблемами инфраструктуры и перебоями с электричеством.