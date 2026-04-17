Минфин введет лимит на внесение наличных через банкоматы

Минфин России согласовал введение ограничений для физических лиц на внесение наличных денежных средств через банкоматы, ограничения могут вступить в силу осенью текущего года, сообщил замглавы ведомства Алексей Моисеев.

«Предлагается ограничение в 1 миллион рублей в каждом банке по отдельности. То есть не всего в совокупности. Не смогли построить систему, которая следила бы за всеми [банками] вместе», — цитирует РБК Моисеева.

Он не уточнил, как именно будет рассчитываться лимит в 1 миллион рублей: на разовую операцию в одном банке или на общую сумму пополнений в течение месяца.



При этом на этапе обсуждения данного механизма предполагалось, что ограничение в 1 миллион рублей будет действовать на совокупные операции за месяц, дополнил замминистра.