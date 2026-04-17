Минфин введет лимит на внесение наличных через банкоматы

РБК
РБК
Банкомат
Фото: © Sibnet.ru

Минфин России согласовал введение ограничений для физических лиц на внесение наличных денежных средств через банкоматы, ограничения могут вступить в силу осенью текущего года, сообщил замглавы ведомства Алексей Моисеев.

«Предлагается ограничение в 1 миллион рублей в каждом банке по отдельности. То есть не всего в совокупности. Не смогли построить систему, которая следила бы за всеми [банками] вместе», — цитирует РБК Моисеева.

Он не уточнил, как именно будет рассчитываться лимит в 1 миллион рублей: на разовую операцию в одном банке или на общую сумму пополнений в течение месяца.

При этом на этапе обсуждения данного механизма предполагалось, что ограничение в 1 миллион рублей будет действовать на совокупные операции за месяц, дополнил замминистра.

Топ комментариев

Невезучий

Госдума разберется, дальше можно не читать.

Peperz

Если усы сказал,что ничего не известно,то точно будет.

Uynachalnica

Календарные и погодные? Маловато как-то, а кризис на западе? Не?

Очаков

Ага, верим! Повышение пенсионного возраста он тоже однажды исключил.