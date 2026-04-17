Власти Кузбасса высказались об исчезновении героя России

Sibnet.ru
Алексей Асылханов
Фото: © администрация правительства Кузбасса

Подробности поисков Героя России Алексея Асылханова, пропавшего в Юрге Кемеровской области, не разглашаются в интересах следствия, сообщило правительство Кузбасса.

«Возбуждено уголовное дело, в рамках указанного уголовного дела осуществляются поисковые и оперативно-следственные мероприятия в установленном законом порядке. В интересах следствия подробности не разглашаются», — цитирует ТАСС власти региона.

Асылханов 3 апреля ушел из дома, до настоящего времени его местонахождение неизвестно. Жена рассказывала, что он ушел из квартиры позже обычного, сказав, что направляется на работу в колледж. С собой он взял пакет. Судя по камерам видеонаблюдения, мужчина сел в автомобиль.

Рядовой Асылханов был мобилизован на СВО в 2022 году. Там уничтожил 15 танков, 50 боевых бронированных машин и большое количество живой силы ВСУ. Был награжден Золотой Звездой в декабре 2024 года. Дважды ранен, во второй раз потерял ногу.

