Бомбардировщик B-21 Raider впервые показали на фото

The War Zone
Появилось первое фото новейшего бомбардировщика ВВС США B-21 Raider в полете, снимок опубликовал портал The War Zone.

На фотографии Raider снят сверху во время первых испытаний по дозаправке в воздухе. На этом снимке запечатлен весь самолет — это первое подобное изображении новейшего боевого самолета США.

Бомбардировщик B-21 Raider
Фото: © Northrop Grumman

Эксперты отмечают, что по фотографии можно сделать вывод, что B-21 будет оснащен двумя двигателями, а не четырьмя, как его предшественник. Кроме этого, маркировка вокруг заправочного люка повторяет маркировку истребителей-невидимок F-22 и F-35.

Ожидается, что американские военные получат первые B-21 компании Northrop Grumman в 2027 году. Стоимость одного самолета оценивается в 772 миллиона долларов, он станет первым бомбардировщиком шестого поколения в мире.

