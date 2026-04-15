Актер-иноагент Смольянинов получил 8 лет по делу о фейках

Sibnet.ru
Артур Смольянинов
Фото: © @chalovek.cilveks.human

Актера Артура Смольянинова (признан иноагентом в РФ, внесен в перечень террористов и экстремистов) заочно приговорили к восьми годам колонии за распространение фейков о Российской Армии, сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.

Басманный районный суд города Москвы признал Смольянинова виновным в публичном распространении заведомо ложной информации о ВС РФ ( пункты «б», «д» части 2 статьи 207.3 УК РФ) и назначил ему наказание в виде восьми лет лишения свободы с лишением права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов, сроком на четыре года.

Прокуратура требовала для актера 9 лет и 10 месяцев колонии и 5 лет запрета выкладывать материалы в интернет после освобождения.

Смольянинов в декабре 2022 года он дал интервью, в котором «живописно» обвинил Россию в обстреле Кривого Рога, где погибли два человека. В прениях актера называли «предателем Родины», обвиняли его в том, что он «откосил» от призыва на службу и бросил детей.

Свидетельницами по делу выступили три пенсионерки, которые якобы случайно наткнулись на интервью актера в интернете.

Смольянинов с 2022 года живет в Латвии. В январе 2023 года его внесли в реестр иноагентов, а потом заочно арестовали в России

Еще по теме
Выживший в Охотском море Пичугин заслушал приговор за гибель родных
Экс-муж блогера Лерчек получил семь лет за отмывание денег
Раскрыта причина смерти двух туристов на Камчатке
«Ангарский маньяк» снова отправился в колонию
смотреть все
Читайте также
Как глутамат натрия делает еду вкуснее
Почему у мужчин ресницы красивее
История строительства Коммунального моста в фотографиях
Почему кошки всегда приземляются на лапы
Почему Благодатный огонь сходит только на православную Пасху
Зафиксировано падение показателя одобрения деятельности Путина
Налог на продажу жилья: как снизить или не платить
Колибри разоблачили в шоу «Маска»
Обратная сторона Луны. ФОТО
Родоначальница кроссоверов «Нива». ФОТО
Дозы радиации: где облучается городской житель
Три размера: чем отличаются хоккейные площадки
rumatam

на фронт салабона на перевоспитание, там ему быстро все станет ясно.

vladik81

а почему крошка из шин становится безопасной?)

-Керя-

Дружить не будем но скидку дааайте

aevaev

а израиль в одну каску, без сша вывезет?