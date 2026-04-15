Актер-иноагент Смольянинов получил 8 лет по делу о фейках

Актера Артура Смольянинова (признан иноагентом в РФ, внесен в перечень террористов и экстремистов) заочно приговорили к восьми годам колонии за распространение фейков о Российской Армии, сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.

Басманный районный суд города Москвы признал Смольянинова виновным в публичном распространении заведомо ложной информации о ВС РФ ( пункты «б», «д» части 2 статьи 207.3 УК РФ) и назначил ему наказание в виде восьми лет лишения свободы с лишением права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов, сроком на четыре года.

Прокуратура требовала для актера 9 лет и 10 месяцев колонии и 5 лет запрета выкладывать материалы в интернет после освобождения.

Смольянинов в декабре 2022 года он дал интервью, в котором «живописно» обвинил Россию в обстреле Кривого Рога, где погибли два человека. В прениях актера называли «предателем Родины», обвиняли его в том, что он «откосил» от призыва на службу и бросил детей.

Свидетельницами по делу выступили три пенсионерки, которые якобы случайно наткнулись на интервью актера в интернете.

Смольянинов с 2022 года живет в Латвии. В январе 2023 года его внесли в реестр иноагентов, а потом заочно арестовали в России