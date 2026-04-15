НАВЕРХ
#Общество #Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Интересно #Религия #Туризм #Еда #Погода #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Стартует Всероссийский экологический диктант

Источник:
Sibnet.ru
243 0
Клавиатура
Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Всероссийский экологический диктант стартует 15 апреля, он приурочен ко Дню экологических знаний, сообщается на официальном сайте мероприятия.

Цель экологического диктанта — повышение интереса граждан к вопросам экологии, сохранению и изучению биоразнообразия, повышение уровня экологической грамотности, предупреждение экологических правонарушений.

Принять участие в диктанте может любой желающий, прошедший регистрацию, мероприятие проходит в онлайн-формате. Для этого необходимо зарегистрироваться на сайте проекта, заполнить анкетные данные и пройти все задания, которые будут доступны с 15 по 22 апреля.

Тема экологического диктанта 2026 года — «Экологическое благополучие». Темами для вопросов станут обращение с отходами и восстановление лесов, применение вторичных ресурсов, особо охраняемые природные территории, развитие экологического туризма.

Тест включает 25 вопросов — за каждый правильный ответ участник получит один балл. Таким образом, максимум можно набрать 25 баллов. Итоги акции можно будет узнать в личном кабинете после 23 апреля. Набравшие более 15 баллов получат дипломы победителей.

SIBNET.RU В TELEGRAM

Еще по теме
Жители Хакасии поддержали установку памятника Сталину
Гигантский кот появился в аэропорту Гонконга. ФОТО
Россиян предупредили о штрафах за лебедей из покрышек
Можно ли получить больничный задним числом
смотреть все
Жизнь #Общество
Читайте также
Как глутамат натрия делает еду вкуснее
Почему у мужчин ресницы красивее
История строительства Коммунального моста в фотографиях
Почему кошки всегда приземляются на лапы
Самое популярное
Почему Благодатный огонь сходит только на православную Пасху
Зафиксировано падение показателя одобрения деятельности Путина
Колибри разоблачили в шоу «Маска»
Налог на продажу жилья: как снизить или не платить
Обсуждение (0)
Картина дня
Кремль
Кремль сообщил, когда восстановят работу интернета в России
Вице-президент США Джей Ди Вэнс
Вэнс заявил о готовности США завершить операцию против Ирана
Флот США
Эксперт объяснил, почему США оказались бессильны перед Ираном
YouTube
YouTube введет новый способ отключения рекламы
Мультимедиа
Обратная сторона Луны. ФОТО
Родоначальница кроссоверов «Нива». ФОТО
Дозы радиации: где облучается городской житель
Три размера: чем отличаются хоккейные площадки
Самое обсуждаемое
32
Россия получила мощнейший козырь в битве нейросетей
28
Трамп счел нелепым финансирование НАТО для защиты от России
26
Парламентские выборы пройдут в Венгрии 
23
Кремль сообщил, когда восстановят работу интернета в России
22
Студент с мокасином напал на Ленина в Мавзолее