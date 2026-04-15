Стартует Всероссийский экологический диктант

Всероссийский экологический диктант стартует 15 апреля, он приурочен ко Дню экологических знаний, сообщается на официальном сайте мероприятия.

Цель экологического диктанта — повышение интереса граждан к вопросам экологии, сохранению и изучению биоразнообразия, повышение уровня экологической грамотности, предупреждение экологических правонарушений.

Принять участие в диктанте может любой желающий, прошедший регистрацию, мероприятие проходит в онлайн-формате. Для этого необходимо зарегистрироваться на сайте проекта, заполнить анкетные данные и пройти все задания, которые будут доступны с 15 по 22 апреля.

Тема экологического диктанта 2026 года — «Экологическое благополучие». Темами для вопросов станут обращение с отходами и восстановление лесов, применение вторичных ресурсов, особо охраняемые природные территории, развитие экологического туризма.

Тест включает 25 вопросов — за каждый правильный ответ участник получит один балл. Таким образом, максимум можно набрать 25 баллов. Итоги акции можно будет узнать в личном кабинете после 23 апреля. Набравшие более 15 баллов получат дипломы победителей.

SIBNET.RU В TELEGRAM