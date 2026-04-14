Российская нефть стала самой дорогой в мире

Цена российской нефти марки Urals резко подскочила до 114 долларов за баррель, став самой дорогой в мире, следует из данных сервисов по мониторингу биржевых цен.

Мониторинговые сервисы зарегистрировали аномальный скачок цены Urals, произошедший в понедельник, 13 апреля. Стоимость российской нефти взлетала сразу на 20% — с 96 до 114 долларов, приводит аналитический портал ProFinance биржевые данные.

При этом все прочие мировые бренды нефти, включая эталонный сорт Brent, остались на своих позициях, не демонстрируя никакой резкой динамики и торгуясь чуть ниже 100 долларов за баррель.

По одной из версий, российская нефть подорожала из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке после объявления США блокады Ормузского пролива, что грозит дефицитом энергоресурсов на мировом рынке.



По другой версии, произошел технический сбой. Остается непонятным, почему он затронул только российскую марку нефти.