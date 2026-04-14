НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #IT-бизнес #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Российская нефть стала самой дорогой в мире

Источник:
ProFinance
201 0
Нефтяной танкер
Фото: © Sibnet.ru

Цена российской нефти марки Urals резко подскочила до 114 долларов за баррель, став самой дорогой в мире, следует из данных сервисов по мониторингу биржевых цен.

Мониторинговые сервисы зарегистрировали аномальный скачок цены Urals, произошедший в понедельник, 13 апреля. Стоимость российской нефти взлетала сразу на 20% — с 96 до 114 долларов, приводит аналитический портал ProFinance биржевые данные.

При этом все прочие мировые бренды нефти, включая эталонный сорт Brent, остались на своих позициях, не демонстрируя никакой резкой динамики и торгуясь чуть ниже 100 долларов за баррель.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕНефть в нашей жизни. ИНФОГРАФИКА

По одной из версий, российская нефть подорожала из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке после объявления США блокады Ормузского пролива, что грозит дефицитом энергоресурсов на мировом рынке.

По другой версии, произошел технический сбой. Остается непонятным, почему он затронул только российскую марку нефти.

Еще по теме
Россия получила мощнейший козырь в битве нейросетей
Глава Кузбасса назвал число точно закрывшихся угольных предприятий
Иран и Оман ввели плату за проход через Ормузский пролив
Асфальт: от древнего до современного
смотреть все
Экономика #Недра и ТЭК
Читайте также
Как глутамат натрия делает еду вкуснее
Почему у мужчин ресницы красивее
История строительства Коммунального моста в фотографиях
Почему кошки всегда приземляются на лапы
Самое популярное
Почему Благодатный огонь сходит только на православную Пасху
Британский министр обороны обратился к Путину
Зеленский ответил на объявленное Путиным перемирие
Зафиксировано падение показателя одобрения деятельности Путина
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Обратная сторона Луны. ФОТО
Родоначальница кроссоверов «Нива». ФОТО
Дозы радиации: где облучается городской житель
Три размера: чем отличаются хоккейные площадки
Самое обсуждаемое
28
Россия получила мощнейший козырь в битве нейросетей
26
Парламентские выборы пройдут в Венгрии 
21
Трамп счел нелепым финансирование НАТО для защиты от России
20
Зафиксировано падение показателя одобрения деятельности Путина
20
Оппозиция победила на выборах в Венгрии