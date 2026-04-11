Россия и Украина провели обмен пленными

Россия и Украина провели обмен военнопленными, сообщила пресс-служба российского Минобороны.

Москве в рамках обмена были переданы 175 пленных российских военнослужащих. Киеву вернули такое же количество военнопленных ВСУ, отмечается в сообщении. Посредником в возвращении российских военных с Украины выступили ОАЭ.

Сейчас российские военные находятся в Белоруссии. Там они получают необходимую психологическую и медицинскую помощь. Позднее их доставят в Россию для прохождения лечения и реабилитации в медучреждениях Минобороны.

Кроме того, России были возвращены семеро жителей Курской области, которые, по данным ведомства, незаконно удерживались на Украине. В ближайшее время их доставят домой.