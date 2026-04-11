Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме, следует из прямой трансляции торжественной литургии.

Патриарх Иерусалимский Феофил III в преддверии Пасхи вошел в закрытую часовню, Благодатный огонь зажегся на Гробе Господнем после молитвы, священнослужитель передал его ожидающим в храме верующим.

Из-за конфликта с Ираном церемония проходила в ограниченном формате — храм в этом году был закрыт для массового посещения паломников, однако участие в службе принимали делегации православных церквей.

Часть сошедшего огня получили представители фонда Андрея Первозванного. Они доставят частицу Благодатного огня в Москву, после чего святыню передадут на пасхальное богослужение в храм Христа Спасителя.

Огонь также отправят самолетами в 15 храмов Москвы и несколько городов России, включая Санкт-Петербург, Казань, Екатеринбург и Новосибирск.