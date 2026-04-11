Делегация из России прибыла за Благодатным огнем

Делегация Фонда Андрея Первозванного во главе с председателем попечительского совета Владимиром Якуниным и митрополитом Каширским Феогностом прибыла в Иерусалим для получения Благодатного огня.

Делегация фонда вылетела из Москвы в Тель-Авив утром 10 апреля, после чего прибыла в Иерусалим. 11 апреля огонь доставят в Москву самолетом «Валентина Терешкова». Делегация фонда принесет Благодатный огонь в храм Христа Спасителя на ночное пасхальное богослужение.

Кроме того, лампады с огнем доставят в 15 храмов Москвы и отправят в десятки городов России, включая Санкт-Петербург, Казань, Екатеринбург, Новосибирск и другие. Православную Пасху в 2026 году отмечают 12 апреля.

Согласно православной традиции, Благодатный огонь ежегодно появляется в Великую субботу накануне Пасхи в храме Гроба Господня в Иерусалиме. Его вынос символизирует Воскресение Христа — выход «Света истинного» из гроба.