Врачи в Кузбассе запустили сердце через 71 минуту после остановки

Источник:
Sibnet.ru
Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Врачи кемеровского диспансера запустили сердце пациентки через 71 минуту после остановки, тогда как обычно реанимация длится в два раза меньше, а дальше считается, что шансов нет, сообщил губернатор Кузбасса Илья Середюк в телеграм-канале.

По словам Середюка, 43-летняя женщина поступила в кардиодиспансер с острым инфарктом и кардиогенным шоком. В приемном отделении сердце остановилось. Началась клиническая смерть. Обычно реанимация длится 30 минут, потом шансов нет.

Врачи параллельно с массажем сердца и ИВЛ провели коронарографию, нашли закупоренную артерию и поставили стент. Через 71 минуту кровоснабжение восстановили и запустили сердце.

«Операция уникальная: специалистам удалось избежать повреждений головного мозга, что при длительной остановке крови случается крайне редко», — отметил губернатор.

Глава назвал случай чудом. Сейчас женщина идет на поправку и готовится к выписке.

Жизнь #Здоровье #Кузбасс
